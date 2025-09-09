¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½¹­Åç¡Ê2025Ç¯9·î9ÆüÅìµþD¡Ëµð¿Í¤ÎÁ¥Ç÷Âç²íÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬9Æü¤Î¹­ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Çº£µ¨50ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¡£51»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ºòµ¨¤ËÂ³¤¤¤Æ2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó50ÅÐÈÄ¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£µð¿Í¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÂçÀª¡Ê55»î¹ç¡Ë¡¢ÃæÀîâ«ÂÀ¡Ê54»î¹ç¡Ë¡¢ÅÄÃæ±ÍÅÍ¡Ê54»î¹ç¡Ë¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê50»î¹ç¡Ë¤È4Åê¼ê¤¬50»î¹ç°Ê¾åÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á¥Ç÷¤Ç5¿ÍÌÜ¡£µð¿Í¤ÎÆ±°ì¥·¡¼¥º¥ó50ÅÐÈÄ5¿Í¤Ï2021Ç¯¤Î