バスケットボールのBリーグは9日、「47都道府県プロジェクト」と称し、現在Bクラブのない山梨、和歌山、鳥取、高知、大分、宮崎の6県で新クラブの誕生を積極的に支援すると発表した。経営に参画する企業を広く募るほか、県協会との連携の促進、クラブ経営者向けの研修会などを実施する。Bリーグでは近年、現1部（B1）のA千葉、佐賀、長崎などクラブの新設が相次いだ。バスケ人気の高まりを受け、企業による合併・買収（M＆A）