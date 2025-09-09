◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-ソフトバンク(9日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムの山縣秀選手が2打席連続ホームランを放ちました。4ゲーム差の首位ソフトバンクとの大一番。相手は試合前で防御率1.08と12球団トップのモイネロ投手です。1点を追う4回、8番の山縣選手は2ボール1ストライクからの4球目、甘く入った直球を捉えた打球はレフトスタンドへ。6月4日の阪神戦以来となる第2号ソロホームランで同点に追いつきまます。