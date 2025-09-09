¼«Ì±ÅÞ¤ÏÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤­¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Î¸åÇ¤¤È¤Ê¤ë¿·ÁíºÛ¤ò10·î4Æü¤ËÁª½Ð¤¹¤ëÆüÄø¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£9Æü¸á¸å2»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤ò9·î22Æü¹ð¼¨¡¦10·î4ÆüÅê³«É¼¤È¤¹¤ëÆüÄø¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£10Æü¸áÁ°¤Ë³«¤¯ÁíÌ³²ñ¤ÇÀµ¼°·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÁíºÛÁª¤Î·Á¼°¤Ï¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷É¼¡×295¤ÈÁ´¹ñ¤ÎÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤ë¡ÖÅÞ°÷É¼¡×295¤ò¹ç¤ï¤»¤¿590É¼¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÁè¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊý¼°¤Ç¹Ô¤¦¤È