「King＆Prince」郄橋海人（26）が9日、東京・渋谷のNHKホールから生中継されたNHK「うたコン」（火曜後7・57）に生出演した。8月30、31日には日本テレビ系「24時間テレビ48―愛は地球を救う―」でチャリティーパートナーを務める予定だったが、体調不良を理由に出演を見合わせていた。その後、今月5日にはインスタグラムのストーリーズで「復帰しました。よろしくね」とメッセージをつづり、仕事復帰を報告していた。