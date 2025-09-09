9Æü¸á¸å8»þ8Ê¬¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔ¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¾ÜºÙ¡Û³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ°ìÍ÷¡¦ºÇ¿·LIVEµ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤Ï»°ÂðÅç¶á³¤¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½20km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï4.3¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Î»°ÂðÂ¼¤Ç¤¹¡£¡Ú³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¾ÜºÙ¡Û¢£¿ÌÅÙ2¢¢ÅìµþÅÔ»°ÂðÂ¼¢£¿ÌÅÙ1¢¢ÅìµþÅÔ¸æÂ¢ÅçÂ¼¿ÀÄÅÅçÂ¼È¬¾æÄ®µ¤¾ÝÄ£¤ÎÈ¯É½¤Ë´ð¤Å¤­¡¢ÃÏ