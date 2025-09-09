º£·î4Æü¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á82ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²Î¼ê¡¦¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤ÎÄÌÌë¤¬9Æü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å6»þ¤«¤é±Ä¤Þ¤ì¤¿ÄÌÌë¤Ë¤Ï¡¢²Î¼ê¤Î¶ÓÌîÃ¶¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤äÀîÃæÈþ¹¬¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¡¢¶¶¤µ¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸åÇÚ¤Î»°ÅÄÌÀ¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤é¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿²Î¼êÃç´Ö¤Ê¤É¤¬»²Îó¤·¡¢¶¶¤µ¤ó¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£º×ÃÅ¤Ï¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¼ñÌ£¤À¤Ã¤¿¶¶¤µ¤ó¤¬¹¥¤ó¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÉÙ»Î»³¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£Çò¤ÈÎÐ¡¢¤½¤·¤Æ¶¶¤µ¤ó¤¬¹¥¤­¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ç¿§¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢½»¤ó