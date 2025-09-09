お笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴの冠番組『リンダカラー∞りなぴっぴのカリスマコレクション』の最新エピソードが8月29日に配信。Denが千鳥・ノブとのエピソードを明かした。『リンダカラー∞りなぴっぴのカリスマコレクション』『リンダカラー∞りなぴっぴのカリスマコレクション』は、大喜利などで話題を集めるお笑いトリオ・リンダカラー∞りなぴっぴが、カリスマになるべく様々なことに挑戦していく番組。8月29日に