【モデルプレス＝2025/09/09】timeleszによるオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（タイプロ）に参加していた前田大翔が、次世代のエンタメカルチャーを体感できる大型イベント「STARRZ TOKYO 2025」（開催日：2025年9月23日／会場：日本工学院アリーナ）に出演する。モデルプレスでは前田にインタビューを実施し、ステージへの意気込みやソロアイドルとして活動するうえでの思いを語ってもらった。【写真】前田大