【モデルプレス＝2025/09/09】高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。夏休み編2025」（ABEMA／毎週月曜21時〜）が8日放送の最終回にて、完結。カップル成立となった“きんご”こと内田金吾（うちだ・きんご／17）と“りのん”こと多田梨音（ただ・りのん／17）が、モデルプレスのインタビューに応じ、交際後の近況について明かした。【写真】「今日好き」成立カップルがラブラブハグ◆「今日好き」きん