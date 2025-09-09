フジロック24のROOKIE A GO-GOに続き、今年はRED MARQUEEに出場。初日のトップバッターにもかかわらず、多くのオーディエンスが集結。轟音オルタナギターロックと瑞々しいメロディを宿したJ-POPを無邪気に融合させた楽曲でもって、鮮烈な印象を与えたkurayamisaka。結成から3年。初のフルアルバム『kurayamisaka yori ai wo komete』はマイ・ブラッディ・ヴァレンタインやジーザス＆メリー・チェインを想起させるシューゲイズのア