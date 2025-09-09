モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜6:00〜9:00）。9月2日（火）放送のコーナー「リポビタンD TREND NET」のテーマは「政府が新しく作った『人工知能（AI）政策推進室』とは」。情報社会学が専門の学習院大学・非常勤講師 塚越健司さんに解説していただきました。※写真はイメージです◆新設された「人工知能政