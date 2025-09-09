フライング告白では、付き合った後の不安からすぐに答えを出せずにいたひな。最後のアピールタイムでは、せりが花冠をプレゼントし、ひざまずいて「ひなちゃんの王子様になれるのは僕しかいない」と王子様に徹しプロポーズのような告白をしたせり。そんなせりの再アタックを受けた運命の告白で、ひなが出した答えとは…？【映像】おひなさまへの告白と衝撃的な結果毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました