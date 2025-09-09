夏から秋へと季節が変わる9月。衣替えをするとき、服を入れ替えるだけで終わっていないだろうか？ クローゼットそのものを整えれば、見た目も気分も一気に変わる。収納をスッキリさせ、湿気や虫を防ぎ、開けるたびにいい香りが広がるクローゼットへ。今回は衣替えのタイミングで取り入れたい、おすすめのクローゼット改善アイテムを紹介する。【写真】まずはクローゼットのごちゃごちゃから解消！■9月がクローゼットアップデー