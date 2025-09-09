¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢ÀÐÇËÁíºÛ¤Î¼­Ç¤¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦ÁíºÛÁª¤ò¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤òÀµ¼°¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÉÙ»³¸©Æâ¤Ç¤âÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤òÂÐ¾Ý¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤­¤ç¤¦³«¤¤¤¿²ñ¹ç¤Ç¡¢ÁíºÛÁª¤ò¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¡×¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£·î22Æü¤Ë¹ð¼¨¡¢Åê³«É¼¤ÏÍè·î4Æü¤Ç¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¡¢¸½ºß295¿Í¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷É¼¡×¤È¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¿ô¤Î¡ÖÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§É¼¡×295É¼¤Î¡¢¡Ö¹ç·×590É¼¡×¤ÇÁè¤ï