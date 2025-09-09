【MLB】ドジャース3ー1ロッキーズ（9月8日・日本時間9日／ロサンゼルス）【映像】大谷、“激走”ホームインの瞬間ドジャースの大谷翔平投手がロッキーズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。7回の攻撃で見せた快足生還が、本拠地を大いに沸かせた。1-1の同点で迎えた7回2死一塁。きっかけは大谷の爆速ツーベースだった。ライトへの鋭い打球で二塁まで進み、ドジャースは2死二、三塁と勝ち越しのチャン