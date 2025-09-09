９日午後０時５分頃、大阪市北区中崎西の機械式立体駐車場「中崎西スカイパーキング」で「ベビーカーが地下部分に転落した」と、近隣で働いている人から１１９番があった。ベビーカーに乗っていた兵庫県西宮市の女児（生後６か月）は、駆けつけたレスキュー隊に救助されて病院に搬送されたが、頭蓋骨骨折や腰の打撲など重傷を負った。大阪府警曽根崎署が事故原因を調べている。府警や大阪市消防局によると、女児の母親（３２）