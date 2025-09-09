¤­¤ç¤¦¡Ê9Æü¡ËÀµ¸á¤¹¤®¡¢²¬»³»ÔËÌ¶è¤ÎÅíÂÀÏºÂçÄÌ¤ê¤Ç¡¢¥Ð¥¹¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¾èµÒ1¿Í¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅíÂÀÏºÂçÄÌ¤ê¤ÇÏ©Àþ¥Ð¥¹¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬»ö¸Î¥Ð¥¹¤Î¾èµÒ1¿Í¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¡Ú²¬»³¡Û ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Àµ¸á¤¹¤®¤ËÏ©Àþ¥Ð¥¹¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö¸ÎÅö»þ¡¢¼ÖÆâ¤Ë¤Ï±¿Å¾¼ê¤È¾èµÒ1¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¾èµÒ¤¬ËË¤Ë·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ð