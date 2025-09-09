¶õ¤¬¤Õ¤¿¤Ä¤Ë³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¿ÀÈëÅª¤Ê¸÷·Ê Àè·î¡Ê8·î¡Ë26Æü¡¢²¬»³¸©ÁÒÉß»ÔÁ¥ÊæÄ®¤Ç¡Ö¶õ¤¬¿¿¤ÃÆó¤Ä¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿²èÁü¤¬RSK»³ÍÛÊüÁ÷¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¶õ¤¬¿¿¤ÃÆó¤Ä¡ª¡×¸÷¤È°Ç¤ÎÀ¤³¦¡Ä¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÇÀ²È¤ÎÃËÀ­¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¸½¾Ý¤ò»£±Æ¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û »£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÇÀ²È¤ÎÃËÀ­¡£26Æü¸á¸å6»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ÃËÀ­¤¬¥Ö¥É¥¦Èª¤Çºî¶È¤ò½ª¤¨¤Æµ¢¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²èÁü¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤¬¡Ä ÃËÀ­¤Ï¡Ö