（山口中央社）安倍晋三元首相の妻、昭恵さんは8日、涂醒哲（とせいてつ）元衛生署長ら訪日団と福岡県内で面会し、日本と台湾が連携して世界平和に向けて進んでいくべきだと述べた。涂氏らは、台湾産コメを山口県や石川県に学校給食用として贈る活動で日本を訪問した。インド太平洋戦略シンクタンク（台北市）の矢板明夫執行長（CEO）や台日産経友好促進会の葉建揚会長、元立法委員（国会議員）の何敏豪氏らと共に、安