¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û °¤Éô¿¿±û¤¬¡¢¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡Ö¥¹¥Èー¥«ー¤Î±´～3ÃúÌÜ¡¢µ®Êý¤Î²È～¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹²»¸»¤ò9·î10Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ ¢£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÃÆ¤­¸ì¤ê¤ÈÀÖÍç¡¹¤Ê²Î»ì¤ËÃíÌÜ ¡Ö¥¹¥Èー¥«ー¤Î±´～3ÃúÌÜ¡¢µ®Êý¤Î²È～¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Èー¥«ー¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿°Û¿§¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù