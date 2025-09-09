2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¡Ø¤µ¤Ã¤Ý¤íÍÓ¥öµÖÅ¸Ë¾Âæ¡Ù¤Ë¤Æ¡¢º¬¼¼Ä¾Á÷¤Î¤µ¤ó¤ÞÌµÎÁÇÛÉÛ¡¦ÈÎÇä¤ä¡¢ËÌ¸«»Ô¾ïÏ¤»º¤Î¾Æ¤­¥Û¥¿¥Æ¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡Ø½©¤ÎÌ£³Ð¤Þ¤Ä¤ê¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ²èÁü¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í»¥ËÚ´Ñ¸÷¶¨²ñ ¡Ø½©¤ÎÌ£³Ð¤Þ¤Ä¤ê¡Ù¤ÎÌÜ¶Ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¾Æ¤­¤µ¤ó¤Þ¤ÎÈÎÇä¤ÈÌµÎÁÇÛÉÛ¡ª ²èÁü¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í»¥ËÚ´Ñ¸÷¶¨²ñ º¬¼¼Ä¾Á÷¤Î¾Æ¤­¤µ¤ó¤Þ¤¬1Èø500±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ü´ÖÃæËèÆü200Ì¾¡Ê¸áÁ°100Ì¾