Image: Propstore ルークの手首を切ったヤツね。映画『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』と『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』にて、ダース・ベイダーが使っていたライトセーバー…もし買えるとしたら、アナタのお財布の紐はどこまで緩くなります？ 超ラッキーなファンにとっては、その答えは5億4000万円が答えになります。SW関連アイテムで最高額9月4日木曜日のこと