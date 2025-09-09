º£Ç¯20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤¬10·î22Æü¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÖKUROMI¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±¤Æ9Æü¡¢Âè2ÃÆ³Ú¶Ê¡ÖKUROMI¢§Profile¡×¡Ê¢§¡á¥Ï¡¼¥È¡Ë¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¡¢KUROMI/¥¯¥í¥ß¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£³Ú¶Ê¤Ï10Æü0»þ¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¡ÖKUROMI¢§Profile¡×¡Ê¢§¡á¥Ï¡¼¥È¡ËMV¡ÖKUROMI¢§Profile¡×¡Ê¢§¡á¥Ï¡¼¥È¡Ë¤Ï¡¢¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ç¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë½ÅÀ¹¤µ¤È