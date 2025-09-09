歌い手・Adoのライブ映像が、グラミー賞公式サイト『GRAMMY.com』のパフォーマンスシリーズ『Global Spin』で独占公開された。今回披露されたのは、今年4月に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll』日本公演での「唱」の映像だ。【画像】スペクタクルなステージ！『Global Spin』で独占公開「唱」ライブ映像より映像では、巨大なスクリーンやドラマチックな照