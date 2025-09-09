トヨタ自動車とホンダは、１０月下旬に開幕する「ジャパンモビリティショー」（ＪＭＳ）で、人気ゲーム「ポケットモンスター（ポケモン）」のキャラクター模型計２体を並べて展示する。もの作りの楽しさを伝えようと、競合の立場を超えて連携する。２体はバイク型の乗り物に変化する竜に似たキャラクターで、トヨタが「ミライドン」（全長約４メートル）を、ホンダが「コライドン」を再現した。いずれもポケモン公式設定とほぼ