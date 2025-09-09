レアル・マドリードは来夏実力者2名をフリーで放出するつもりのようだ。『AS』によると、レアル・マドリードは今季限りで契約満了を迎える33歳のオーストリア代表DFダビド・アラバと32歳のドイツ代表DFアントニオ・リュデュガーを来夏フリーで放出する予定だという。2021年夏にバイエルン・ミュンヘンからレアル・マドリードに完全移籍を果たしたアラバは加入以降公式戦通算116試合に出場するなど主力として活躍。しかし近年は怪我