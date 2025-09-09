４日に肺炎のため死去した歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名・橋幸男＝ゆきお）さんの通夜が９日、東京・文京区の無量山傳通院で営まれ、ゆかりの歌手、俳優や芸能関係者ら７００人が参列した。橋さん、西郷輝彦さん（２２年死去、享年７５）と昭和の青春歌謡を支え、「御三家」と呼ばれた歌手の舟木一夫も参列。１９６０年代から第一線を走ってきた、戦友ともライバルとも形容しがたい存在だった橋さんとの別れに、「驚くとか