クロスバー直撃の渡邊センス（41）が9日、東京地裁で行われた写真週刊誌「フライデー」発行元の講談社に損害賠償や訂正記事を求めた裁判の尋問に出廷し、終了後に報道陣の取材に応じた。「フライデー」編集者らへ「間違った記事を何度も拡散されて、あなたは私の気持ちを考えたことはありますか」と直接訴えるなど「言いたいことは伝えられた」と振り返り、「書いたもの勝ちではなく、動く時は動かないといけない。何かのきっかけ