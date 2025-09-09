¡ÖÎ¶¸¼¤È¤·¡×Ì¾µÁ¤Ç¥½¥í³èÆ°Ãæ¤ÎX JAPAN¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëToshl¤¬9Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Ç¾¼ðáç¤ò¸øÉ½¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉLUNA SEA¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¢¿¿Ìð¡Ê55¡Ë¤Î²óÉü¤ò´ê¤¦»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£Toshl¤Ï¡Öµ§¤ê¡¢¡¢¡¢¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉÕ¤±¡¢¡ÖÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤Ø·É°Õ¤È´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡¢¡¢LUNASEA¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¦¿¿Ìð¤µ¤óÍÍ¡¹¤Ê³ëÆ£¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤È¤ª»¡¤·¤·¤Þ¤¹¤¬ÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤òÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤êËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¿´¤«¤é¤Î·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿¿Ìð