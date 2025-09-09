¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°À¾Éð¡¼³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯9·î9Æü³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë2»î¹çÏ¢Â³¤Ç´°Éõ¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿À¾ÉðÀèÈ¯¡¦º£°æ¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Îº£µ¨ºÇÃ»2²ó¤ÇKO¤µ¤ì¤¿¡£½é²ó¤Ë2ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤ÎÎ¢¡£2»à¤«¤é¹õÀî¤Ø»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢¥Ü¥¤¥È¤Îº¸Á°ÂÇ¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¡£¤³¤³¤ÇÎëÌÚÂç¤ËÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¡¢¤µ¤é¤Ë°ìÎÝ¡¦¥Í¥Ó¥ó¤Î¼ººö¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤¿¡£2²ó¤Ë¸Å²ìÍª¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤¹¤â¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÀèÆ¬¡¦ËÙÆâ¤Ë»Íµå¡£µ¾ÂÇ¤Ç1»àÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢¤½¤³