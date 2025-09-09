長年親しまれてきた「オリーブすべすべシリーズ」が、この秋「オリーブウェルシリーズ」としてリニューアル登場します。新たに独自開発の「オリーブ発酵液※1」を配合し、うるおいと透明感を引き出す進化したスキンケアへ。40年以上続くDHCのオリーブ研究の結晶であり、肌を本来の健やかさに導いてくれるラインナップです。ウェルビーイングな毎日を応援する新シリーズを詳