4日に肺炎のため82歳で亡くなった歌手橋幸夫さんの通夜が9日、東京・小石川の傳通院で営まれた。橋さん、西郷輝彦さんとともに「御三家」の1人として活躍した舟木一夫（80）も参列し、長年の思い出を語った。舟木は「驚くとか悲しいというより、自分の履歴書の1行が抜けちゃったような印象」と話した。橋さんの魅力を「個性あふれる歌、独特の声、歌を丁寧に歌っていた」とし「リハーサルから本番まで2回くらい歯を磨いて歯を大切