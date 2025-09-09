楽天グループは9月1日、同社が運営する「楽天ふるさと納税」での寄付額に応じたポイント付与を2025年10月1日から取りやめると発表しました。総務省が同日から仲介サイトを通じたポイント付与を禁止することを告示しており、それにならう形です。カード決済に伴うポイント還元は、これまで通り10月1日から、楽天ふるさと納税での寄付については、以下のポイント付与が対象外となります。＝＝＝・楽天市場のお買い物通常ポイント（10