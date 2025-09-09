お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。9月2日の放送では、激辛企画への出演を振り返った二人が、テレビ企画の本気度について語り合った。 先日、テレビの激辛企画に挑戦したマシンガンズ。この企画について、二人は「もう怖い」と振り返る。 西堀「滝沢は見る係だっただろ？……可哀想だっただろ？」滝沢「そらそうよ……」