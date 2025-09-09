プロゴルファーの“キンクミ”こと金田久美子（３６）が肌見せショットを披露した。９日までにインスタグラムを更新し「今年も袖嫌いデニムずきを発揮した夏でした。もう秋ですね！」とつづり、夏の思い出ショットをアップ。「今年の夏は大人っぽくなりたくて髪暗くしてみたけど年増が増した感で似合わない気がしたのでやめました！」という。「＃夏といえばノースリーブ」とハッシュタグをつけ、ノースリーブ姿も多数披露。