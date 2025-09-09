元カリスマホストでタレントの城咲仁さん（47）が、2025年9月9日にインスタグラムを更新。妻でタレントの加島ちかえさん（36）の妊娠を報告した。「家族が増えることを毎日夫婦で喜んでおります」城咲さんと加島さんは、2021年4月に結婚を発表した。25年9月9日のインスタグラムでは、「皆様へご報告」と切り出し、「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と投稿した。そして、関係者やファンに向けて、