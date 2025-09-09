プロレスのノアは９日、８日に行われた後楽園ホール大会で負傷したＯＺＡＷＡ（２８）について左足の「リスフラン靭帯損傷」と診断されたと報告し、「しばらくの間欠場とさせていただきます」と発表した。現在開催中のシングル最強を決める「Ｎ−１ＶＩＣＴＯＲＹ」は残りの公式戦で全て不戦敗となる。今年１月１日にＧＨＣヘビー級王座を初奪取したＯＺＡＷＡは、上半期に飛ぶ鳥を落とす勢いでノアマットを席巻し、７月１９