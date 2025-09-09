バルセロナ女子のFWマピ・レオンが今年2月の試合でエスパニョールDFダニエラ・カラカスの股間を触った行為をめぐり、スペインのスポーツ行政裁判所(TAD)は今月4日付でクラブ側の抗告を棄却し、下された処分を維持する決定を下した。TADは当該行為を「故意の接触」と認定し、選手の『親密関係の侵害』に当たると判断したと報じられている。スペイン『ムンド・デポルティーボ』などが伝えた。処分の対象となった行為はCKの直前に