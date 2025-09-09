»ÈÍÑºÑ¤ß³ËÇ³ÎÁ¤ÎÃæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤Î·úÀß·×²è¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾å´ØÄ®¤Ç9Æü¡¢Ä®µÄ²ñ9·îÄêÎã²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤¬Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡ÖÎ©ÃÏ²ÄÇ½¡×¤È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¾Å¯É×Ä®Ä¹¤Ï¡Öº£¸åÆâÍÆ¤òÀººº¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¤Ï¤Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÀ¾Å¯É×¡¦¾å´ØÄ®Ä¹¡Ë¡ÖÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤Ï´¥¼°ÃùÂ¢¤Ë¤è¤ë»ÈÍÑºÑ¤ß³ËÇ³ÎÁÃùÂ¢»ÜÀß¤ÎÎ©ÃÏ¤Ï²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÊó¹ð½ñ¤ò³ÎÇ§¤·Àººº¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¾å´ØÄ®µÄ²ñ9·îÄêÎã²ñ¤ÎËÁÆ¬¡¢À¾Ä®Ä¹