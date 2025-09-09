PFU¤Ï9·î8Æü¡¢Happy Hacking Keyboard¡ÊHHKB¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢HHKB Studio¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡ÖÌÚÀ½¥­¡¼¥È¥Ã¥×¥»¥Ã¥È for HHKB Studio¡×¤ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï3Ëü9600±ß¡£¡ü¹âÉÊ¼Á¤Ê²È¶ñ¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¡¢°ìËçÈÄ¤ò¿¦¿Í¤Î¼êºî¶È¤Ç»Å¾å¤²¤¿ìÔÂô¤Ê¥­¡¼¥È¥Ã¥×¿·À½ÉÊ¤Ï¡¢ÀºÌ©¤ÊÌÚ·¿À½ºî¤Ç77Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¹©Ë¼¡Ö¾¾ÍÕÀ½ºî½ê¡×¡Ê¹­Åç¸©ÉÜÃæ»Ô¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÌÚÀ½¥­¡¼¥È¥Ã¥×¡£¥¦¥©¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Á¥§¥ê¡¼¡¢