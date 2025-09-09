¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡Ê39¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÒÄ¹¡×¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¼«Âð¤òË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¥¤¥â¥È¤ÎWiFi¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ÎÀ¾Â¼¼ÒÄ¹¤Î¤ªÂð¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈþÍÆÆâ²Ê¡¦ÈþÍÆÈéÉæ²Ê¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ÎÀ¾Â¼À¿»ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤È¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¹ëÅ¡¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥â¥È¤ÏÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¥É