¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í¡¼¹­Åç(9Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)¹­Åç¤ÎÀèÈ¯¡¦¾²ÅÄ´²¼ùÅê¼ê¤¬¥×¥í½é¤È¤Ê¤ë2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£½é²ó¤ËÌ£ÊýÂÇÀþ¤¬1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¾²ÅÄÅê¼ê¤Ï¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç°ìµó6ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢µÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£5ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë2²ó¡¢¹­Åç¤ÏÀèÆ¬¤Îº´¡¹ÌÚÂÙÁª¼ê¤¬¥·¥ç¡¼¥È¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¾²ÅÄÅê¼ê¤¬µð¿ÍÀèÈ¯¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤Î146¥­¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø±¿¤Ó¡¢2ÅÀ¤òÊÖ¤·6ÂÐ3¤È