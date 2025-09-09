¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï9Æü¡¢¾å¶õ¤«¤é¥Ó¥é¤òÅê²¼¤·¡¢¥¬¥¶»Ô¤Î½»Ì±¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤è¤¦·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎºÇÂçÅÔ»Ô¡¦¥¬¥¶»Ô¤ÎÀ©°µ·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢9Æü¡¢¾å¶õ¤«¤é¥Ó¥é¤òÅê²¼¤·¡¢½»Ì±¤ËÆîÉô¤ØÈòÆñ¤¹¤ë¤è¤¦·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï8Æü¡¢²áµî2Æü´Ö¤Ç¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¬¥¶»Ô¤Î¹âÁØ¤Î·úÊª50Åï¤òÇË²õ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¬¥¶»Ô¤Ç¤ÎÃÏ¾åºîÀï¤Î½ø¾Ï¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤