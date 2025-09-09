横浜地方気象台は９日、大雨や雷などに関する気象情報を発表した。神奈川県内では１０日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて雷を伴った激しい雨が降り、大雨になる恐れがある。低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害、落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけている。気象台によると、本州付近に停滞している前線が関東甲信地方へ南下し、停滞する見込み。県内では１０日午後、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や