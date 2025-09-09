¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£ÄÔ´õÈþ¤¬¡¢9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼¡½÷¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é1¥õ·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ´¶õ¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÂÀ¸¤òµ­Ç°¤·¤¿¥ª¥à¥Ä¥¢¡¼¥È8·î8Æü¤Ë¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¤·¤¿ÄÔ¤Ï¡Öº£Æü¤Ç²æ¤¬²È¤Î¼¡½÷¤ÎÌ´¶õ¤¬»º¤Þ¤ì¤Æº£Æü¤Ç£±¥ö·î¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¡¢¨¥ª¥à¥Ä¤Ç£±¥ö·îµ­Ç°¥¢¡¼¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥ª¥à¥Ä¤Çºî¤Ã¤¿¡Ö1¥õ·î¡×¤ÎÊ¸»ú¤Î¾å¤ÇÌ´¶õ¤Á¤ã¤ó¤¬¿²¤½¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é