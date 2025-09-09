9·î9Æü¤Ï¡ÖµßµÞ¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£ÉÂµ¤¤ä¤±¤¬¤Ê¤É¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡©±à»ù¤¬¾ÃËÉ½ð¤Ç³Ú¤·¤¯ÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ½ð°÷¡Ö¤­¤ì¤¤¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×µÙ¤Þ¤ºÆ¯¤¯µßµÞ¼Ö¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¿åÀö¤¤¤¹¤ë±à»ù¤¿¤Á¡£9·î9Æü¤Î¡ÖµßµÞ¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¾¾ËÜ»Ô¤Î´Ý¤ÎÆâ¾ÃËÉ½ð¤¬´ë²è¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¶á¤¯¤ÎÀ»½½»úÍÄÃÕ±à¤ÎÇ¯Ä¹±à»ù¤ª¤è¤½20¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ½ð°÷¡ÖµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ö¤È¤­¤ÎÈÖ¹æ¤Ï²¿ÈÖ¤Ç¤¹¤«¡©±à»ù¡Ö119¡ª¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤±¤¬¿Í¤äµÞÉÂ¿Í¤ÎÂÐ±þ¤Ê