¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½¹­Åç¡Ê2025Ç¯9·î9ÆüÅìµþD¡Ëµð¿Í¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê28¡Ë¤¬Áê¼êÂÇ¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Ü¡¼¥ë¤ò±¦¼ê¤Ë¼õ¤±¤Æ¤â¤óÀä¡£µð¿Í¥Ù¥ó¥Á¤¬¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£6¡½3¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó¤À¡£2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¡£ÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦¸Í¶¿¤¬7ÈÖ¡¦µÆÃÓ¤ËÂÐ¤·¤ÆÅê¤¸¤¿5µåÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£µÆÃÓ¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤·¤¿ÂÇµå¤¬¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡£´ßÅÄ¤Î¸Ô´Ö¤òÈ´¤±¡¢±¦¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£´ßÅÄ¤ÏÄË¤ß¤Ë¤â¤óÀä¡£¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¼Â¾¾¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢