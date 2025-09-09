¡Öµð¿Í¡Ý¹­Åç¡×¡Ê£¹Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¡¦´ßÅÄ¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬½±¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¡£»°²ó£²»à¤ÇµÆÃÓ¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Æ´ßÅÄ¤Î¸Ô´Ö¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤¿¡£´ßÅÄ¤Ï±¦¼ê¤ò¤ª¿¬¤Î¸å¤í¤Ë±£¤¹ÄêÀÐÄÌ¤ê¤Î»ÑÀª¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸Ô´Ö¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤¿¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Æ±¦¼ê¤òÄ¾·â¡£ÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¤ÈÄË¤ß¤Ë±¦¼ê¤ò²¿ÅÙ¤â¿¶¤ê¡¢¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£°ìÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤ÏÊá¼ê½Ð¿È¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤¬´ßÅÄ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÊáµå»ÑÀª¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢±¦¼ê¤ÎÃÖ