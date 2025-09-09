¥¸¥§¡¼¥·¡¼¥Ó¡¼¡ÊJCB¡Ë¤È»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥ª¡¼¥­¥Ã¥É¥×¥é¥¹¥«¡¼¥É¤Î¿·µ¬¿½¹þ¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¥¿¥¤¹ñºÝ¹Ò¶õ¤È¤ÎÄó·È¥«¡¼¥É¤Ç¡¢JCB¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¥í¥¤¥ä¥ë¥ª¡¼¥­¥Ã¥É¥×¥é¥¹JCB¥«¡¼¥É¤Ï6·î30Æü¤Ç¡¢»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¥í¥¤¥ä¥ë¥ª¡¼¥­¥Ã¥É¥×¥é¥¹VISA¥«¡¼¥É¤Ï7·î31Æü¤Ç¿·µ¬¿½¹þ¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÊÝÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¡¼¥É¤Ï°ú¤­Â³¤­ÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¡£